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Марина Зудина, Андрей Малахов, Пётр Дранга, Ирина Винер, Владимир Машков посетили юбилей Бориса Эйфмана

Марина Зудина, Андрей Малахов, Пётр Дранга, Ирина Винер, Владимир Машков посетили юбилей Бориса Эйфмана

Вдова Олега Табакова Марина Зудина, Андрей Малахов, Пётр Дранга, Ирина Винер, Владимир Машков посетили вечер в честь 80-летия юбилея худрука театра балета Бориса Эйфмана.

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