Бизнес предложил освободить от налога на прибыль созданные участниками СВО компании

Эксперты Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма АВАНТИ предложили на три года освободить от налога на прибыль и налога на добавленную стоимость созданные участниками специальной военной операции (СВО) коммерческие компании.
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