Киев и Западная Украина: ночные атаки ВС РФ плавно перетекли в дневные Утренние удары ВС РФ по целям на Украине с некоторых пор стали практически ежедневными.
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