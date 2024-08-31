Появилось видео попадания снаряда в автомобиль во время обстрела Белгорода

В Telegram-канале «Два майора» появилось видео попадания в гражданский автомобиль снаряда, выпущенного из реактивной системы залпового огня (РСЗО) во время обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Белгорода.
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