Звезда «Возвращения Мухтара» Алексей Моисеев влип в историю с молодой беременной любовницей

В эфире программы “На самом деле” 28 февраля 2019 года обсуждали случай Алексея Моисеева. Известный актер покинул свою семью, оставив жену и троих детей, ради молодой любовницы, которая находилась в ожидании ребенка.
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