Иран готовит жесткий удар по "потрепанной хунте". Зеленского ждет возмездие

Вывод один: политический Запад стремится к трансрегиональной — если не глобальной — эскалации. Иран не может игнорировать столь слаженный террор, особенно с учетом центральной роли Ирака в его национальной безопасности и стабильности.
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