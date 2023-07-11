С согласия митрополита Хабаровского и Приамурского Артемия с 3 по 6 августа 2023 года в Спасо-Преображенском кафедральном соборе начнется автомобильный Крестный ход, организованный в честь 170-летия открытия залива "Императорская Гавань" (ныне Советская Гавань) и молитвенного поминовения русских землепроходцев.
В Хабаровском крае проведут автомобильный Крестный ход
Комментарии
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Уя
Уфимцев я
Во как!... А потом, Крестный ход... самолетами? На Супер-Джетах? Как евреи сегодня продают своим (то есть, "нашим") алигархам туры по Синаю (все-все включено... и даже больше)- там, где якобы Моисей евреев водил 40 лет... Ржунемогу...
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