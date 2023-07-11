Аргументы недели

98 708 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Strannik Mr
    Жахнуть бы по этому слёту шабашников в Вильнюсе и забыть про них. Всё сразу и успокоится.Эксперт Анро: пер...
  • Алиса Майская
    У него в это время о графику клизма и кефир.Пул Белого дома: ...
  • Георгий Михалев
    А то что? 3.14здаболы гомосексуальные.Страны НАТО призв...

В Хабаровском крае проведут автомобильный Крестный ход

В Хабаровском крае проведут автомобильный Крестный ход

С согласия митрополита Хабаровского и Приамурского Артемия с 3 по 6 августа 2023 года в Спасо-Преображенском кафедральном соборе начнется автомобильный Крестный ход, организованный в честь 170-летия открытия залива "Императорская Гавань" (ныне Советская Гавань) и молитвенного поминовения русских землепроходцев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Уя
Уфимцев я
Во как!... А потом, Крестный ход... самолетами? На Супер-Джетах? Как евреи сегодня продают своим (то есть, &quot;нашим&quot;) алигархам туры по Синаю (все-все включено... и даже больше)- там, где якобы Моисей евреев водил 40 лет... Ржунемогу...
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх