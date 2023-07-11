В Хабаровском крае проведут автомобильный Крестный ход

Уя

Уфимцев я

Во как!... А потом, Крестный ход... самолетами? На Супер-Джетах? Как евреи сегодня продают своим (то есть, "нашим") алигархам туры по Синаю (все-все включено... и даже больше)- там, где якобы Моисей евреев водил 40 лет... Ржунемогу...