Холодная Луна 27 декабря 2023 года: как зарядить жизнь на перемены в 3:33 по Москве

Холодная Луна — это мощный период, который может помочь вам изменить свою жизнь к лучшему. Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы завершить старые дела, поставить цели и начать новый год с чистого листа.
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