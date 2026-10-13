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Царьград

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В Хотьково 14 октября перекроют дороги из-за крестного хода

В Хотьково 14 октября перекроют дороги из-за крестного хода

В связи с крестным ходом 14 октября с 10:00 до 11:30 в Хотьково перекроют проезд от Покровского монастыря до улицы Кооперативной и далее до 1-й Станционной.

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