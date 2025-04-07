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Быстрые изменения на фронте: Демидовка временно в "серой зоне"

Быстрые изменения на фронте: Демидовка временно в "серой зоне"

Военкор Семен Пегов в Telegram осветил динамику событий в Демидовке и боевые действия в Поповке. Он отметил временное нахождение Демидовки в "серой зоне" и тактику малых групп ВСУ в Белгородской области, а также укрепление сил противника.

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