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WP: польский чиновник разозлил украинского коллегу во время переговоров о зерне

WP: польский чиновник разозлил украинского коллегу во время переговоров о зерне

Переговоры о зерне между Варшавой и Киевом прошли не очень успешно. Замминистра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак разозлил украинского замминистра экономики Тараса Качку так, что тот даже «побагровел».

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