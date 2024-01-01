Си Цзиньпинь подчеркнул неизбежность воссоединения с Тайванем в новогоднем обращении к нации

Председатель КНР призвал жителей обеих сторон Тайваньского пролива сплотиться для возрождения нации. В середине января на Тайване пройдут выборы президента, и в случае победы умеренной партии Гоминьдан возможностей для дипломатического решения проблем материкового Китая с островом Тайвань будет больше.
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