Военное обозрение

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Как царь Пётр основал земной рай

Как царь Пётр основал земной рай

Начало строительства Санкт-Петербурга. Александр Блинков «Парадиз» Сразу же после овладения всем течением Невы и выходом к берегам Финского залива (Русская армия берёт Ниеншанц и прорывается к морю) царь Пётр решил прочно укрепиться в этих местах.

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