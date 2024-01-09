Экипаж «Солнцепека» уничтожил опорный пункт ВСУ в районе Вербового

В районе Вербового на запорожском направлении экипаж тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» новороссийских десантников уничтожил укрепленный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) со скоплением пехоты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии