Пол Маккартни обозвал Rolling Stones блюзовой кавер-группой

Участник знаменитых The Beatles Пол Маккартни назвал группу Rolling Stones "блюзовой кавер-группой". "Я не уверен, что должен это говорить, но это всего лишь блюзовая кавер-группа, вот что такое Stones", - сказал Маккартни, добавив, что считает, что у битлов "группа поклонников была немного шире".