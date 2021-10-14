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Пол Маккартни обозвал Rolling Stones блюзовой кавер-группой

Пол Маккартни обозвал Rolling Stones блюзовой кавер-группой

Участник знаменитых The Beatles Пол Маккартни назвал группу Rolling Stones "блюзовой кавер-группой". "Я не уверен, что должен это говорить, но это всего лишь блюзовая кавер-группа, вот что такое Stones", - сказал Маккартни, добавив, что считает, что у битлов "группа поклонников была немного шире".

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