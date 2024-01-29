Пожарные не проехали. Запаркованный двор на Нейбута снова оказался недоступен для спасателей

Две пожарные машины не смогли проехать по запаркованной дороге на Нейбута, 38, сообщает PRIMPRESS. Местные жители крайне обеспокоены, поскольку ситуация не новая и в случае пожара здесь или в любом другом дворе на Нейбута пожарные расчеты не проедут.