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Закон, порядок, государство

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В Самарской области в преддверии Дня защитника Отечества представители Общественного совета и ветераны ОВД проводят "Разговоры о важном" с подрастающим поколением

В Самарской области в преддверии Дня защитника Отечества представители Общественного совета и ветераны ОВД проводят "Разговоры о важном" с подрастающим поколением

В Самаре, в преддверии Дня защитника Отечества, председатель Общественного совета при Управлении МВД России по городу Самаре Юрий Силантьев и представитель ветеранского движения самарской городской полиции Владимир Мещеряков провели урок «Разговоры о важном» для учащихся кадетского класса и познакомили ребят с историческими экспонатами Музея самарской Госавтоинспекции.

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