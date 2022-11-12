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Воробьев о 3:2 с «Барысом»: «Рад, что «Металлург» вернулся в игру и вырвал победу на буллитах»

Главный тренер «Металлурга» подвел итоги матча с «Барысом» (3:2 Б). «Плотная игра, как и ожидалось. Сильно очки были нужны обеим командам.

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