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Тульские новости

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Тульская триатлонистка Яна Ченская дебютировала на этапе Мировой серии в Вэйхае

Тульская триатлонистка Яна Ченская дебютировала на этапе Мировой серии в Вэйхае

Яна Ченская из Тульской области, дебютировавшая на этапе Мировой серии, заняла 20-е место среди женщин.

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