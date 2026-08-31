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Березовский — о голевом ауте Мохаммади с сальто: «Потихонечку это будет нашим фирменным знаком»

Березовский — о голевом ауте Мохаммади с сальто: «Потихонечку это будет нашим фирменным знаком»

Главный тренер костромского «Спартака» Роман Березовский после матча 9-го тура Лиги PARI против «Ротора» (1:0) высказался о голевой передаче центрального защитника Надера Мохаммади.

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