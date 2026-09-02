Еврокомиссар Кос предупредила о возможной худшей зиме для Украины

Еврокомиссар Марта Кос заявила, что зима для Украины может стать худшей за все время конфликта. В июле премьер-министр Корецкий и эксперт Игнатьев предупреждали о сложностях, связанных с будущим отопительным сезоном и нагрузкой на энергосистему.