Еврокомиссар Кос предупредила о возможной худшей зиме для Украины

Еврокомиссар Марта Кос заявила, что зима для Украины может стать худшей за все время конфликта. В июле премьер-министр Корецкий и эксперт Игнатьев предупреждали о сложностях, связанных с будущим отопительным сезоном и нагрузкой на энергосистему.
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