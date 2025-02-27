Противники политики Трампа устроили акцию в Капитолии Айовы

Масштабную акцию протеста в здании законодательного органа штата Айова организовали противники подходов Республиканской партии и новой администрации президента США Дональда Трампа, 27 февраля сообщает местный портал Des Moines Register.
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