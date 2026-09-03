В Волгоградской области озвучены даты социальных выплат семьям с детьми в текущем месяце. Как сообщили в Соцфонде, деньги на банковские счета придут 3,4 и 8 сентября.
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