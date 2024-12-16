Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, информирует о запуске онлайн-проекта «Перезвони сам»

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в рамках реализации Концепции формирования и развития культуры информационной безопасности граждан Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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