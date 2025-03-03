Слово и дело Трампа. Что будет с рынком после реального принятия закона о крипторезервах США?

Влияние крипто-резервов США на рыночное настроение вызывает оживлённые дискуссии. Те, кто пережил бычий подъем 2021 года, помнят, как все началось с заявления Tesla о покупке биткоина и его использовании в качестве средства оплаты.
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