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Премьер-министр Венгрии Орбан выразил Трампу поддержку перед предъявлением ему судебных обвинений

Премьер-министр Венгрии Орбан выразил Трампу поддержку перед предъявлением ему судебных обвинений

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во вторник, 4 апреля, выразил бывшему президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу поддержку перед официальным предъявлением ему судебных обвинений.

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