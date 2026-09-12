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Один кадр на двоих: 8 пар братьев-актёров нашего кино, выбравших абсолютно разные пути

Один кадр на двоих: 8 пар братьев-актёров нашего кино, выбравших абсолютно разные пути

Фамилия в софитах киноиндустрии далеко не всегда гарантирует одинаковую судьбу. Когда два брата выбирают одну профессию, зрители неизбежно начинают сравнивать их карьеры, амплуа и востребованность.

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