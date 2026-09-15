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Кино: Что было не так с ролью Нео в «Матрице»: Почему отказались несколько актеров, и роль хотели переписать для женщины

Кино: Что было не так с ролью Нео в «Матрице»: Почему отказались несколько актеров, и роль хотели переписать для женщины

Одним из самых культовых и влиятельных научно-фантастических фильмов всех времен, несомненно, является «Матрица», снятая братьями Вачковски в 1999 году.

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