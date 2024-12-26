ФСБ сообщила о предотвращении покушений на высокопоставленных военных в Москве

Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о предотвращении серии покушений на высокопоставленных сотрудников Министерства обороны России, участвующих в проведении специальной военной операции на Украине, и их близких родственников.
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