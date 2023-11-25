Байден обсудил с эмиром Катара соглашение между Израилем и ХАМАС

Джо Байден, президент Соединенных Штатов Америки, обсудил в ходе телефонного разговора с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани ход реализации соглашения о гуманитарном перемирии между Израилем и палестинской организацией ХАМАС.
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