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Газета.ру

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ЦИК: "Единая Россия" набирает 57,1% после обработки 20,4% протоколов

ЦИК: "Единая Россия" набирает 57,1% после обработки 20,4% протоколов

Партия «Единая Россия» лидирует на выборах депутатов в Госдуму IX созыва по итогам обработки 20,4% протоколов.

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