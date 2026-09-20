ЦИК: "Единая Россия" набирает 57,1% после обработки 20,4% протоколов

Партия «Единая Россия» лидирует на выборах депутатов в Госдуму IX созыва по итогам обработки 20,4% протоколов.
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