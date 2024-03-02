Москва активно реализует поручения Путина относительно капремонта школ и детсадов

В столице заботятся о подрастающем поколении Властями Москвы ведется активная реализация поручений президента Российской Федерации Владимира Путина, которые он дал в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию.
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