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Военные России отметили Рождество: Отец Олег провёл литургию в полевых храмах

Военные России отметили Рождество: Отец Олег провёл литургию в полевых храмах

Военные россияне отпраздновали Рождество в полевых храмах на Донецком направлении. Полковой священник, иерей Олег, провёл литургию и подчеркнул важность духовного равновесия для солдат, используя мобильные храмы для быстрых служб.

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