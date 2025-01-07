Военные России отметили Рождество: Отец Олег провёл литургию в полевых храмах

Военные россияне отпраздновали Рождество в полевых храмах на Донецком направлении. Полковой священник, иерей Олег, провёл литургию и подчеркнул важность духовного равновесия для солдат, используя мобильные храмы для быстрых служб.
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