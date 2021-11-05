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Россиянам посоветовали вернуться в привычный ритм до окончания нерабочих дней

Стандартный ритм жизни следует вернуть хотя бы за три дня до выхода на работу. Это требуется, чтобы комфортно выйти из распорядка нерабочих дней, а также провести разгрузочный день, если праздники негативно повлияли на привычный рацион питания.

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