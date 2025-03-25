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Россиянам напомнили об изменениях в жизни с 1 апреля

Россиянам напомнили об изменениях в жизни с 1 апреля

Депутат Госдумы от Владимирской и Ивановской областей, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин в интервью RT рассказал о законодательных изменениях в России, которые вступят в силу с 1 апреля и повлияют на жизнь многих граждан .

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