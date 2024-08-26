«Матрица поимела тебя, Нео»! Что хорошего и чем плох арест Дурова?

Старый даже не анекдот, мем о без преувеличения культовом фильме»Матрица». Ставшего своеобразным манифестом не только тогдашних «компьютерщиков» (не было в то время никаких «айти, а называли их так), но и в целом борцов режимом и тайным государством (дипстейт) С Павлом Дуровым мы могли бы ходить в одну группу детского сада или быть одноклассниками.
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