«Матрица поимела тебя, Нео»! Что хорошего и чем плох арест Дурова?

Старый даже не анекдот, мем о без преувеличения культовом фильме»Матрица». Ставшего своеобразным манифестом не только тогдашних «компьютерщиков» (не было в то время никаких «айти, а называли их так), но и в целом борцов режимом и тайным государством (дипстейт) С Павлом Дуровым мы могли бы ходить в одну группу детского сада или быть одноклассниками.