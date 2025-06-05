Чтобы понять, почему противник атакует Тёткино, нужно посмотреть на карту. Думаю, всем всё понятно.
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Чтобы понять, почему противник атакует Тёткино, нужно посмотреть на карту. Думаю, всем всё понятно.
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