Киркорову досталось за участие в "голой" вечеринке Ивлеевой: МХТ принял решение первым

В Московском Художественном театре отменили выступление Филиппа КиркороваТелеграм-канал "Кровавая барыня", принадлежащий Ксении Собчак, сообщает, что Филиппу Киркорову отменили частное выступление в Московском Художественном театре (МХТ).
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