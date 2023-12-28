В Карелии вырастут тарифы на пригородные перевозки

В Карелии со следующего года изменятся тарифы на проезд в пригородных поездах. Как сообщили в АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания», новая тарификация помимо нашей республики затронет Санкт-Петербург, Ленинградскую и Псковскую области.
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