В Карелии вырастут тарифы на пригородные перевозки

В Карелии со следующего года изменятся тарифы на проезд в пригородных поездах. Как сообщили в АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания», новая тарификация помимо нашей республики затронет Санкт-Петербург, Ленинградскую и Псковскую области.