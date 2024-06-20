Договор РФ и КНДР предусматривает взаимное оказание военной помощи

В новом договоре РФ и КНДР значатся пункты о коммуникации и координации действий для оказания взаимной помощи в случае "непосредственной угрозы" агрессии и обязательстве предоставить "военную и другую помощь".
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