Заслуженный артист России Андрей Губин признался, что откладывает деньги на старость. Об этом певец рассказал корреспонденту 5-tv.
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