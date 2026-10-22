Искусственный интеллект постепенно становится частью работы государственных ведомств. В Министерстве финансов России такие технологии уже используются, а их дальнейшее развитие может отразиться не только на рабочих процессах, но и на численности сотрудников государственного сектора.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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