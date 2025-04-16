«Добили со второго подхода»: удар по Сумам стал сигналом для Лондона и НАТО Ирина ВальковаПосле серии точечных и мощных ударов российских Вооружённых сил по украинской инфраструктуре и военным объектам внимание мировой общественности вновь приковано к Сумам.