Наверное, каждую неделю хоть один раз оказываюсь на встрече с уважаемыми высокообразованными людьми, которые занимаются, кажется, бесполезным делом: пишут отчёты, которые никто не читает, делают исследования, результаты которых никому не нужны, изобретают что-то, что другие давно производят серийно, производят устаревшую, неконкурентоспособную продукцию.
"Мир меняется быстрее, чем способны реагировать громоздкие устаревшие структуры"
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L
Ljubomir
Однажды я прочитал русскую пословицу, которая гласит: На небесах у Святого Петра умершие приближаются к сортировке: кто-то в рай, кто-то в ад. Встречается один инженер Иванов и св. Петр, не задумываясь, ставит маркер:“в ад". Через несколько дней святой Петр просматривает списки и видит, что совершил ошибку, отправив инженера Иванова в ад. Звонит Святой Петр в ад и просит инженера Иванова перенести его в рай. Из ада ему отвечают: мы не даем вам инженера Иванова. Он починил все лампочки, все выключатели / вилки осветили все комнаты....Мы дадим вам одного юриста!!1 Почему российская экономика (военная, космическая, авиационная......) потеряла ногу с внешним миром только потому, что „изгнала всех инженеров в ад“. Я серб из Белграда и слежу за вашей жесткой/политической сценой более 20 лет. Нигде инженера: - их нет в Думе - их нет среди губернаторов - их нет среди министров
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2 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
Если мы ругаем Путина так не за то что он Путин а за то что он мало Путин. Слишком он мягкий.
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2 час.
ПавелЗзаварзин
... А ещё нужно ликвидировать ФИЗИЧЕСКИ воров.
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2 час.
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