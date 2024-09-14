"Мир меняется быстрее, чем способны реагировать громоздкие устаревшие структуры"

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Ljubomir

Однажды я прочитал русскую пословицу, которая гласит: На небесах у Святого Петра умершие приближаются к сортировке: кто-то в рай, кто-то в ад. Встречается один инженер Иванов и св. Петр, не задумываясь, ставит маркер:“в ад". Через несколько дней святой Петр просматривает списки и видит, что совершил ошибку, отправив инженера Иванова в ад. Звонит Святой Петр в ад и просит инженера Иванова перенести его в рай. Из ада ему отвечают: мы не даем вам инженера Иванова. Он починил все лампочки, все выключатели / вилки осветили все комнаты....Мы дадим вам одного юриста!!1 Почему российская экономика (военная, космическая, авиационная......) потеряла ногу с внешним миром только потому, что „изгнала всех инженеров в ад“. Я серб из Белграда и слежу за вашей жесткой/политической сценой более 20 лет. Нигде инженера: - их нет в Думе - их нет среди губернаторов - их нет среди министров