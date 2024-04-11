Мнение омбудсмена НКО: Почему бизнесу стоит вкладываться в социальные проекты?

В последнее время наблюдается тренд среди предприятий инвестировать в создание или поддержку некоммерческих организаций (НКО), а также возводить мосты сотрудничества с уже работающими фондами для осуществления проектов социального и культурного.
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