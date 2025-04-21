СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 374 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    а. так он из нквдшников, в заградотрядах за пулемётиком сидел и Русских солдат время от времени отстреливал... и за э...Самый красивый и ...
  • Ингерман Ланская
    долго высиживала своё очередное враньё??? в совдепии в неголодные времена пенсионеров было не более 25 миллионов - см...Самый красивый и ...
  • Валентина
    На счет доступных цен хватит врать! Многим людям цены не по карману. Денег на еду, одежду и обувь не хватает. Поэтому...Самый красивый и ...

Какие будут ваши предложения?

 В  полночь закончилось неизвестно  зачем  объявлявшееся  нашими пасхальное  перемирие.  Чувства, которые по  сему   случаю  испытывали  добрые  русские  люди,  достаточно  точно   сформулировала широко известная в узких  кругах  пани  Витязева, написавшая  у себя   следующее: "Думаю, даже в ночь на 31 декабря граждане России так не ждут наступления полуночи, как ждали сегодня".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх