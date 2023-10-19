«Я о тебе думаю каждый день»: Юрий Батурин обратился к матери-украинке, которая отказалась от него

Юрий Батурин в прошлом году разорвал связи со своей семьей, которая осталась в Украине. Мама и папа артиста не поняли его решение остаться в России и резко отреагировали на то, что он не защищает свою родную страну.
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