Число заразившихся ботулизмом в России достигло 417

Пострадавшие зафиксированы в 11 регионах страны.фото: kremlin.ru--> От заражения ботулизмом после употребления салата с фасолью пострадали 415 человек, двое скончались, сообщила 11 июля глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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