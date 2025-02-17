"Не только Украина": в Европе забили тревогу из-за переговоров России и США

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. На переговорах США и России якобы будет обсуждаться раздел не только Украины, но и всей Европы, заявил экс-комиссар Евросоюза по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в эфире телеканала BFMTV.
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