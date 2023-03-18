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На две трети. Превью 20 тура РПЛ

На две трети. Превью 20 тура РПЛ

Событие тура – поединок «Зенита» в Москве. «Оренбург» – «Спартак» - Два предыдущих матча ставили перед «Спартаком» похожие задачи – приходилось вскрывать оборону соперника.

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